Das Sportjahr : Olympia, Fußball-WM und eine Heim-EM: Die Highlights 2018

01.Jan.2018

Das Übergangsjahr zwischen Olympischen Spielen und Fußball-Großereignissen ist vorbei. 2017 brachte den Titel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM, einen DFB-Triumph beim Confederations Cup sowie das Karriereende von Usain Bolt.

2018 warten wieder die Großereignisse: Die Winterspiele in Südkorea im Februar sowie die Fußball-WM im Sommer. Doch es stehen weitere Höhepunkte auf dem Sport-Programm des kommenden Jahres. Ein Überblick:

Vierschanzentournee (Noch bis 6. Januar)

Vier Schanzen, acht Sprünge, neun Tage: Wie gewohnt sorgen die Skispringer für das erste Highlight des neuen Sportjahres. Nach dem Start in Oberstdorf und dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen fällt bei den Wettbewerben in Innsbruck und Bischofshofen die Entscheidung.

Handball-EM in Kroatien (12. bis 28. Januar)

Zwei Jahre nach dem überraschenden Triumph des DHB-Teams bei der EM in Polen geht es für die Schützlinge von Bundestrainer Christian Prokop um die Titelverteidigung. Die deutschen Handballer kämpfen aber nicht nur um einen erneuten Titel, sondern auch um Wiedergutmachung nach einer durchwachsenen WM mit Achtelfinal-Aus gegen Katar. Favorisiert sind Frankreich und Gastgeber Kroatien.

Olympische Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar)

102 Mal werden im südkoreanischen Pyeongchang Gold, Silber und Bronze vergeben - das sind vier Entscheidungen mehr als vor vier Jahren in Sotschi. Neu eingeführt wurde unter anderem das Mixed-Team-Event bei den Alpinen. Mit vielen Stars geht das deutsche Team rund um Vorzeige-Biathletin Laura Dahlmeier ambitioniert in die Spiele. In Sotschi gewann Deutschland 19 Medaillen, davon acht Mal Gold.

Formel-1-Saison (25. März bis 25. November)

Lewis Hamilton gegen einen Deutschen: So lautete in den vergangenen Jahren stets das Duell um die WM-Krone in der Formel 1. Zunächst kämpfte der Brite gegen Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg, im vergangenen Jahr wurde Ferrari-Pilot Sebastian Vettel zu seinem großen Rivalen. 2018 wird für die Widersacher Hamilton und Vettel zu einem spannenden Jahr, denn mittlerweile haben beide vier WM-Titel gewonnen.

Champions-League-Finale in Kiew (26. Mai)

Anfang Juni gelang Real Madrid mit der ersten Titelverteidigung in der Champions League Historisches. Dementsprechend gelten die Spanier auch in der laufenden Spielzeit, die ihr Ende mit dem Finale in Kiew findet, als Favorit. Auch Paris Saint-Germain mit 222-Millionen-Mann Neymar sowie der FC Barcelona sind heiße Kandidaten auf den Titel. Der FC Bayern hofft auf eine Finalrückkehr mit Trainer Jupp Heynckes.

Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli)

Seit 1962 hat keine Nation mehr den Titel als Fußball-Weltmeister verteidigt. Genau das will Bundestrainer Joachim Löw mit seinem DFB-Team in Russland schaffen. Nach einer makellosen Qualifikation mit zehn Siegen aus zehn Spielen gelten Neuer und Co. bei dem Turnier als Favorit, haben unter anderem mit Brasilien, Spanien und Frankreich aber schlagkräftige Herausforderer.

European Championships in Glasgow und Berlin (2. bis 12. August):

Schwimmen, Turnen, Rad und Rudern: Trugen bisher alle Sportarten ihre eigenen Titelkämpfe aus, findet dies im August 2018 erstmals zusammengefasst bei den European Championships in Glasgow statt. Bei den Wettbewerben, bei denen auch Wasserspringer, Synchronschwimmer, Golfer und Triathleten dabei sind, werden insgesamt 4500 Sportler erwartet.

Parallel zu den Meisterschaften in Schottland geht in Berlin die Leichtathletik-EM (7. bis 12. August) über die Bühne, die formell auch zu den European Championships zählt. Dort kämpft das deutsche Team um die Stars Robert Harting, Thomas Röhler und Gesa Felicitas Krause in 47 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.