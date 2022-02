Olympische Winterspiele : 13. Medaille für Ireen Wüst - Kanada und Norwegen siegen

Die Niederländerin Ireen Wüst hat in der Rangliste der erfolgreichsten Starter bei Olympischen Winterspielen nach Medaillen mit Ex-Biathlet Ole Einar Björndalen gleichgezogen.

Gemeinsam mit Irene Schouten und Marijke Groenewoud gewann die 35-Jährige in Peking Bronze in der Mannschaftsverfolgung und hat nun wie der Norweger 13 Medaillen gesammelt. Wüst, die in Peking bereits Olympiasiegerin über 1500 Meter geworden war, kommt auf sechsmal Gold, fünfmal Silber und zweimal Bronze bei Winterspielen. Im kleinen Finale war die Nie...

