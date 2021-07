DOSB und IOC stimmen zu : Olympia: Hockey-Spielführerin Lorenz darf Regenbogen-Binde tragen

Die deutsche Hockey-Spielerin Nike Lorenz darf ihre Binde in Regenbogenfarben bei Olympia in Tokio tragen. Die Sportlerin dazu: "Es fühlt sich unglaublich gut an."

Tokio | Die deutsche Hockey-Spielführerin Nike Lorenz darf ihre Regenbogen-Binde bei Olympia in Tokio auch während der Spiele tragen. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag mit. Das Internationale Olympische Komitee habe einem entsprechenden Antrag zugestimmt. Mehr zum Thema: Regenbogen-Binden und Kniefall: Auch Olympia wird polit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.