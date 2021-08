Olympia 2021 aktuell : „Moving Forward“: So läuft die Abschlusszeremonie in Tokio

Nach 19 Wettkampftagen gehen die olympischen Spiele von Tokio zu Ende. Die deutsche Delegation wird von Fahnenträger Ronald Rauhe angeführt.

Tokio | Das größte Sportereignis der Welt geht zu Ende: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Nun läuft die Abschlusszeremonie. Noch mehr olympische Spiele? Die wichtigsten Nachrichten aus Tokio im Überblick Insgesamt kämpften die Athleten in 339 Wettbewerben um Gold,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.