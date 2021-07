Tokio 2020 : Live-Center: Kuntz, Kruse und Co. steigen in die olympischen Spiele ein

In einer Neuauflage des Olympia-Endspiels von Rio startet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag (13:30 Uhr MESZ) gegen Brasilien in das olympische Turnier in Japan. Wir begleiten im Live-Center alle Entscheidungen, Medaillen, alles Wissenswerte und weitere Hintergründe zum größten Sportereignis der Welt.

Tokio | Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli werden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenentscheidung und erfahren alles Wissenswerte rund um die Wettbewerbe. Noch mehr olympische Spiele? Die wichtigst...

