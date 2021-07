Für Deutsche „peinlich“ wenig? : So verschieden hohe Prämien bekommen Athleten für Olympia-Gold

In Deutschland diskutieren Sportler über die vergleichsweise mageren Prämien für Goldmedaillen-Gewinner. Kann ein saftigeres Preisgeld Anreiz für den olympischen Sport sein?

Tokio/Berlin | Für viele Athleten ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen ein Lebenstraum. Wer sich dort sogar Gold erkämpft, kann teils mit einer saftigen Prämie rechnen. In vielen Ländern streichen Olympiasieger sechsstellige Preisgelder ein und haben damit finanziell nahezu ausgesorgt. In Deutschland ist es ein kleiner fünfstelliger Betrag, den die Deutsche ...

