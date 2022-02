Olympische Winterspiele : „Aller guten Dinge sind drei”: Genesene Preuß mit Vorfreude

Hinter Franziska Preuß liegen schwere Wochen. Ihre Olympia-Teilnahme war ein Wettlauf gegen die Zeit. Nach überstandener Corona-Infektion scheinen Medaillen außer Reichweite. Oder doch nicht?

Bei den Gedanken an Olympia kommen bei Franziska Preuß unausweichlich auch die Erinnerungen an den wohl schwärzesten Tag ihrer Karriere hoch. Mit Tränen in den Augen stand die damals erst 19 Jahre alte Biathletin bei den Winterspielen 2014 in Sotschi am Schießstand, zuvor war sie als Startläuferin der deutschen Staffel schwer gestürzt und kauerte am E...

