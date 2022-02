Weitere-sportarten : Das war die Olympia-Nacht

Nach sechsmal Gold gibt es im Eiskanal erstmals nichts zu holen für die deutschen Sportler. Eine große Enttäuschung erlebt in Peking ein Kombinierer.

Null Corona-Fälle in der Blase: Die Organisatoren der Winterspiele in Peking vermelden am Montag erstmals keinen positiven Test im geschlossenen Olympia-System. Und was war sonst noch wichtig in der Olympia-Nacht? Ersatzmann: Der Nordische Kombinierer Terence Weber kann nach seiner Corona-Infektion bei diesen Olympischen Winterspielen nicht mehr starte...

