Rennen unterbrochen : Deutscher Skirennläufer stürzt bei Olympia schwer

Der deutsche Skirennläufer Dominik Schwaiger ist bei der Olympiaabfahrt schwer gestürzt.

Der 30 Jahre alte Sportsoldat wurde an einer kleinen Welle vor einer Steilwandkurve in Höhe der Mittelstation der Strecke "The Rock" ausgehoben, flog in das Fangnetz und rutschte dann die Piste abwärts. Er wurde später mit einem Akia weggefahren. Er sei „mit einer Unterarmverletzung auf dem Weg zu weiteren medizinischen Untersuchungen“, teilte der Deut...

