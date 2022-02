Winterspiele in Peking : Eishockey-Team komplett: Auch Holzer im Training

Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer hat nach seiner verspäteten Anreise nach Peking erstmals mit dem deutschen Olympia-Team trainiert.

Der 33 Jahre alte langjährige NHL-Profi der Adler Mannheim war erst am Samstag in China angekommen und absolvierte rechtzeitig vor der Einheit erfolgreich die notwendigen PCR-Tests. Holzer war in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert und hatte vor der Abreise des Teams am vergangenen Mittwoch noch nicht genügend negative Tests. Dadurch stand das de...

