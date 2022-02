Winterspiele in Peking : Eissprinter Dufter nach Corona-Infektion angekommen

Joel Dufter ist nach einer überstandenen Corona-Infektion als letzter deutscher Eisschnellläufer zu den Olympischen Winterspielen in Peking angereist.

Wie die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) mitteilte, ist der Inzeller ins olympische Dorf eingezogen. Der 26 Jahre alte Sprinter soll an diesem Samstag über 500 Meter sowie am 18. Februar über 1000 Meter an den Start gehen. Dufter, der in dieser Saison den deutschen Rekord über die 500 Meter auf 34,32 Sekunden verbessert hatte...

