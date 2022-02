Olympische Winterspiele : Fernbeziehung Dresden-Detroit: Anna Seidel allein in Peking

Sie ist das Gesicht des deutschen Shorttracks: Anna Seidel. Bei den Winterspielen in Peking muss sie ein Handicap überwinden und die Sehnsucht nach ihrem Freund noch ein paar Wochen zügeln.

Die Liebe muss warten. Dabei war der Plan so schön - und so romantisch: Wiedersehen im Zeichen der Ringe. Anna Seidel aber, Deutschlands beste Shorttrackerin, ist allein bei den Olympischen Winterspielen. Ihr Freund, Eishockey-Profi Moritz Seider, muss mit seinen Detroit Red Wings in der NHL spielen. Seit inzwischen sieben harten Monaten haben sich di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.