Trotz Corona-Regeln : Formstarke Dürr freut sich „brutal” auf Olympia

Skirennfahrerin Lena Dürr verspürt trotz der strengen Corona-Maßnahmen große Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele in Peking. „Ich freue mich richtig darauf”, sagte die 30-Jährige im Sport1-Interview.

„Es ist natürlich wild, was gerade überall durch die Medien geht und es ist ein heißes Thema. Aber ich glaube, als Sportler sollte man gerade versuchen, in seinem Flow und im Rhythmus zu bleiben. Vor allem in dem Flow, den ich gerade habe.” Dürr, die im Weltcup diese Saison schon dreimal auf das Podest gefahren ist, zählt im Damen-Slalom in China (9. F...

