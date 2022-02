Rodel-Olympiasiegerin : Geisenberger zu Meinungsfreiheit: „Man muss vorsichtig sein“

Die Zurückhaltung der Athleten mit Äußerungen zu Menschenrechten in China findet Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger berechtigt.

„Man muss vorsichtig sein, wann, wo und was man sagt“, meinte die 34-Jährige aus Miesbach. Sie hatte vor dem Start der Winterspiele in Peking bei den vorolympischen Testwettbewerben heftige Kritik an organisatorischen Mängeln und Missständen geübt. „Ich bin gespannt, ob nach der Rückkehr noch etwas kommen wird. Hier ist es besser, wenn man nicht zu vie...

