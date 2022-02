Biathlon-Olympiasiegerin : Herrmann: „Ich weiß, dass ich in einem guten Modus bin“

Denise Herrmann holt in Peking das zweite Gold für Deutschland. Im Biathlon-Einzel ist die Sächsin nicht zu schlagen. Es soll nicht ihre letzte Medaille bei den Winterspielen in China bleiben.

Fragen an Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann nach ihrem Triumph im Einzel bei den Olympischen Winterspielen in China. In Zhangjiakou setzte sich die Wahl-Ruhpoldingerin am Montag überraschend über 15 Kilometer durch. War das für Sie das perfekte Rennen, Frau Herrmann? Denise Herrmann: Ganz perfekt wäre es mit viermal null Fehlern. Das ist bei dem...

