Präsident im Interview : IOC-Chef Bach: «Sport kann keinen Frieden schaffen»

Mit dem Start der Wettbewerbe sind die Russland-Sorgen für IOC-Präsident Thomas Bach vorerst in den Hintergrund getreten. Nicht einmal die grimmige Kälte kann ihm die Freude an den Winterspielen in Südkorea verderben.

von dpa

12. Februar 2018, 12:57 Uhr

IOC-Chef Thomas Bach hat den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang einen «großartigen Start» bescheinigt. Vor allem der sportpolitische Coup des gemeinsamen Einmarsches der koreanischen Teams bei der Eröffnung freut den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees.

«Natürlich hoffen wir wie viele Menschen auf der Welt, dass die Politik nun dieses Momentum nutzt für den Dialog auf ihrer Ebene», sagte Bach im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Pyeongchang.

Wie haben Sie den Auftakt der Pyeongchang-Spiele erlebt?

Thomas Bach: Diese Spiele hatten einen großartigen Start, beginnend mit einer Eröffnungsfeier, die weltweit eine hervorragende Resonanz gefunden hat, die als magisch, brillant, emotional beschrieben worden ist und die auch die Botschaft des Sports gut rübergebracht hat. Eine Botschaft des Dialogs, der Verständigung und des Friedens durch den gemeinsamen Einmarsch der beiden koreanischen Mannschaften. Und dann hat der Sport übernommen mit großartigen Leistungen der Athleten an hervorragenden Sportstätten. Gerade in Deutschland kann man ganz besonders glücklich sein mit einem solchen Auftakt. Der war mir leider in meiner Zeit als NOK-Präsident nie gegönnt. Am ersten Wochenende gleich drei Goldmedaillen zu gewinnen - Chapeau an die deutsche Mannschaft.

Wie sehr hat Sie das Thema Russland, die Klagen vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS und die bis kurz vor der Eröffnung anhaltende Ungewissheit über die endgültige Zahl der russischen Teilnehmer belastet?

Bach: Natürlich war ich nicht sehr befreit in diesen Tagen, weil wir alle Bescheid wissen und die Sache geregelt haben wollten. Das war leider nicht früher möglich. Aber dann sind am Eröffnungstag zwei positive Nachrichten gekommen. Am Morgen die Entscheidung des CAS, die unserer Systematik in der Sanktionierung Russlands recht gegeben hat. Und am Nachmittag hatten wir dann auch das endgültige Okay und die Übereinkunft für den gemeinsamen Einmarsch der beiden koreanischen Mannschaften. Und dann bin ich wirklich erleichtert in die Eröffnungsfeier gegangen.

Wenn sich die russische Delegation gut benimmt und zur Schlussfeier wieder ins IOC aufgenommen wird, ist dann ein Schlussstrich gezogen oder kommt noch etwas nach?

Bach: Erstens gibt es keine russische Delegation, darauf muss ich im Sinne der Klarheit unserer Sanktion bestehen. Zweitens liegt die Frage der Aufhebung der Suspendierung des Nationalen Olympischen Komitees Russlands jetzt in den Händen einer Delegiertengruppe der Exekutive, die hier die Situation sehr genau beobachtet und dann der Exekutive am Ende Spiele eine Empfehlung geben wird.

Aber wenn es so kommen sollte, wäre das dann der Schlussstrich?

Bach: Die Antwort auf diese Frage kennen Sie. Ich spekuliere nicht, wie die Entscheidung ausgeht. Das ist zu früh, es zu sagen. Um diese Entscheidung sorgfältig vorzubereiten, haben wir sie in die Hände dieses sogenannten Einladungskomitees gelegt, das sich speziell mit dieser Frage beschäftigt. Es wird dann mit einer fundierten Empfehlung an die Exekutive herantreten.

Die ersten Tage von Pyeongchang standen im Zeichen von Kälte, Wind und einigen Absagen. Wie erleben Sie diese Bedingungen?

Bach: Es ist schon sehr frisch, gerade am Abend und gerade oben in den Bergen. Das ist Sport in freier Luft, sagen uns die Wintersportverbände jeden Tag, wenn wir fragen, was machen wir denn jetzt. Die sind sehr entspannt, deswegen sind wir auch entspannt. Ansonsten bleibt einem nichts anderes übrig, als drei, vier verschiedene Schichten anzuziehen und dann noch ein paar Socken drüber und die Mütze tief ins Gesicht und die Hände mit den Handschuhen drüber in die Hosentaschen. Dann geht's schon.

Ihnen ist ein politischer Coup mit der Vermittlung zwischen Nord- und Südkorea gelungen. Wie empfinden Sie das im Nachhinein?

Bach: Es geht hier zuvorderst um den Sport. Der Sport kann keinen Frieden schaffen, das müssen die Politiker übernehmen. Was der Sport tun kann, ist Zeichen setzen. Zum Beispiel, dass man durch Dialog zu einem positiven Ergebnis kommen kann. In diesem Fall durch die von uns geführten langjährigen Gespräche und Verhandlungen. Natürlich hoffen wir wie viele Menschen auf der Welt, dass die Politik nun dieses Momentum für den Dialog auf ihrer Ebene nutzt.

Man hört, Sie würden vielleicht sogar gleich nach Nordkorea weiterreisen, um die Gespräche weiterzuführen.

Bach: Es ist seit unserem Treffen in Lausanne am 20. Januarallgemein bekannt, dass Nordkorea eine Einladung ausgesprochen hat, die auch von Südkorea begrüßt worden ist. Diese Einladung richtet sich auf einen geeigneten Zeitpunkt. Über den sprechen wir im Augenblick. Aber unabhängig von diesem Besuch ist klar, dass wir auf der sportlichen Seite den Dialog fortsetzen. Wir haben 206 Nationale Olympische Komitees, mit denen wir im steten Kontakt stehen. Das gilt auch für das NOK von Nordkorea. Diesen Dialog werden wir fortsetzen. Aber er wird sehr strikt und klar auf den Sport und die sportliche Zusammenarbeit bezogen bleiben,

Sie haben Olympische Jugendspiele nach Afrika vergeben. Was bedeutet dieses Signal?

Bach: Wir denken, es ist Zeit für Afrika, weil Afrika der Heimatkontinent vieler hervorragender olympischer Sportler ist, weil Afrika ein junger Kontinent ist und weil wir Vertrauen in die Zukunft Afrikas haben. Deswegen hat die Exekutive das der Vollversammlung vorgeschlagen, und das ist einstimmig angenommen worden. Wir sprechen jetzt mit einigen NOKs auf dem afrikanischen Kontinent, ob wir das umsetzen können. Und wenn ja, dann möglichst schnell.

ZUR PERSON: Thomas Bach (64) ist seit 2013 Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Der Jurist aus Würzburg schlug nach seiner erfolgreichen Sportler-Laufbahn als Florettfechter eine Funktionärskarriere ein und stand vor dem Aufstieg zum IOC-Chef auch an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes.