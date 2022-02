Olympische Winterspiele : IOC-Chef nach Fackellauf: Ein Symbol, das die Welt braucht

IOC-Präsident Thomas Bach hat wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking auf einer Teilstrecke des Fackellaufs das olympische Feuer getragen.

„Das ist ein Symbol, das die Welt in dieser Zeit der Teilung und Konfrontation braucht”, sagte der 68 Jahre alte deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees nach dem Lauf. Zwei von der globalen Corona-Krise betroffene Olympische Spiele in kurzer Zeit zu veranstalten, sei „eine große Herausforderung” gewesen. Erst am 8. August 2021 waren die ...

