Winterspiele in Peking : Medien: Walijewa gab Einnahme legaler Herzmittel an

Vor ihrer positiven Dopingprobe hat die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa Medienberichten zufolge die Einnahme von zwei legalen Herzmitteln angemeldet.

Dies nährt einer Einschätzung der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) zufolge Zweifel an der Darstellung von Walijewas Anwälten, die verbotene Substanz Trimetazidin sei versehentlich in den Körper der 15-Jährigen gelangt. Wie die US-Nachrichtenagentur AP und die „New York Times“ unter Berufung auf Unterlagen aus dem Eilverfahren bei den Winterspielen in Pe...

