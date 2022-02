Winterspiele in Peking : Nach Corona-Chaos: Vinzenz Geiger gelingt Gold-Coup bei Olympia

Mit einem sagenhaften Schlussspurt hat Vinzenz Geiger olympisches Gold gewonnen. Der Oberstdorfer galt zuletzt als Corona-Kontaktperson und hat ordentliches Chaos hinter sich.

Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger hat eine überragende Aufholjagd gekrönt und bei den Olympischen Winterspielen in China die Goldmedaille geholt. Nach seinem furiosen Schlussspurt über mehr als einen Kilometer lag der 24-Jährige am Mittwoch in Zhangjiakou ungläubig im Ziel, als der besiegte Johannes Rydzek mit letzter Kraft als Fünfter über die ...

