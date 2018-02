Rodel-Doppelsitzer : Rodel-Duo Wendl/Arlt vorn - Eggert/Benecken Dritte

Das Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Führung nach dem ersten Durchgang des Doppelsitzers übernommen.

von dpa

14. Februar 2018, 13:30 Uhr

Die Bayern lagen am Mittwoch vor dem entscheidenden zweiten Lauf 0,071 Sekunden vor den Österreichern Peter Penz und Georg Fischler. Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken rangieren mit 0,111 Sekunden Rückstand auf Wendl/Arlt vorerst auf dem dritten Rang. Wendl und Arlt hatten schon vor vier Jahren in Sotschi triumphiert. Eggert und Benecken, der am Mittwoch seinen 28. Geburtstag feierte, wurden damals Achte.