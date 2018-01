Vorläufige IOC-Liste : Russischer Biathlet Schipulin noch ohne Olympia-Einladung

Der russische Biathlet Anton Schipulin, Staffelsieger bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014, hat nach Moskauer Angaben noch keine Einladung zu den kommenden Spielen in Südkorea.

von dpa

23. Januar 2018, 11:13 Uhr

Auf einer vorläufigen Liste des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) fehlten auch der Skilangläufer Sergej Ustjugow und der Shorttracker Viktor Ahn. Das sagte der Vizepräsident des russischen Nationalen Olympischen Komitees (ROC), Stanislaw Posdnjakow, der Agentur Tass zufolge.

Dabei seien diese drei nie in Doping verwickelt gewesen. «Die vielen Proben, die sie im Lauf ihrer Karriere abgegeben haben, belegen, dass sie saubere Athleten sind», sagte Posdnjakow. Allerdings sei die Liste noch vorläufig. Man wolle beim IOC die Gründe erfragen.

Die nächsten Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar in Pyeongchang in Südkorea statt. Wegen des systematischen Dopings im russischen Sport, das in Sotschi seinen Höhepunkt hatte, hat das IOC Russland als Sportnation für Pyeongchang ausgeschlossen. Teilnehmen dürfen nur unbelastete Sportler auf Einladung des IOC, die zudem unter neutraler Flagge starten müssen. Die genaue Einladungsliste liegt aber auch zweieinhalb Wochen vor Beginn der Spiele nicht vor.