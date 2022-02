Olympische Winterspiele : Schock für Skisprung-Mixed - Aus nach Disqualifikation

Die Dauer-Weltmeister sind besiegt. Wegen einer Disqualifikation von Silbergewinnerin Althaus schafft es das deutsche Skisprung-Team nicht in den zweiten Durchgang.

Eine Disqualifikation von Silbergewinnerin Katharina Althaus hat Deutschland ein enttäuschendes Aus im olympischen Skisprung-Mixed-Team beschert. Weil der Sprung der 25-Jährigen in der Wertung fehlte, schaffte es das Quartett in der Besetzung Selina Freitag, Constantin Schmid, Althaus und Karl Geiger nicht einmal in den zweiten Durchgang. Grund für di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.