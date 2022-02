Olympische Winterspiele : Skiverband benennt Starter für Skiathlon

Die deutschen Skilangläufer Lucas Bögl, Jonas Dobler, Friedrich Moch und Florian Notz bestreiten den Skiathlon bei den Olympischen Winterspielen in China.

Das geht aus dem Aufgebot hervor, das der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag bekanntgab. Zu den Favoriten zählen die Deutschen in dem Rennen über 2 x 15 Kilometer in Zhangjiakou am Sonntag ab 8.00 Uhr (ZDF und Eurosport) nicht. Beim Skiathlon wird die Hälfte der Strecke im freien Stil und die andere Hälfte in der Skating-Technik absolviert....

