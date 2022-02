Olympische Winterspiele : Snowboardcrosser Nörl startet mit Fischer im Mixed-Event

Der Deutsche Snowboardverband hat Martin Nörl für den Mixed-Wettbewerb im Snowboardcross nominiert.

Der 28-Jährige, der als Goldfavorit im Einzel früh ausgeschieden war, startet am Samstag (03.00 Uhr MEZ) an der Seite von Jana Fischer, wie der Verband am Freitag auf dpa-Anfrage mitteilte. Nörl erhielt damit den Vorzug vor seinen Teamkollegen Umito Kirchwehm und Paul Berg. Bei den Damen war Fischer als einzige deutsche Boardercrosserin nach China gere...

