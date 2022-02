Olympische Winterspiele : Tränen an der Schanze: Althaus gewinnt Skisprung-Silber

Katharina Althaus hat einen goldenen Start in die Olympischen Winterspiele in China knapp verpasst. Nach kurzem Ärger freut sich die Skispringerin aus Oberstdorf aber über Silber.

Spätestens beim Interviewmarathon in eisiger Kälte hatte Katharina Althaus ihre Freude über Olympia-Silber wiedergefunden. Stolz hielt die erste deutsche Medaillengewinnerin der Winterspiele in Peking das Maskottchen hoch und gab an den Mikrofonen Einblicke in ihr Gefühlsleben. „Ich bin mega stolz und freue mich mega“, sagte Althaus. Unmittelbar nach d...

