Winterspiele in Peking : Zweierbob: Friedrich führt nach zwei Läufen vor Lochner

Deutschlands Fahnenträger Francesco Friedrich hat Kurs auf sein drittes Olympia-Gold genommen. Der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg liegt zur Halbzeit der olympischen Zweierbob-Rennen im Sliding Centre Yanqing in Führung.

Mit Anschieber Thorsten Margis legte er zum Auftakt einen Startrekord in 4,95 Sekunden hin und holte sich im ersten Lauf in 59,02 Sekunden auch den Bahnrekord. Der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang 2018 hat vor den abschließenden zwei Wertungsläufen am Dienstag dennoch nur 0,15 Sekunden Vorsprung vor Johannes Lochner, nachdem er im zweiten Lauf trot...

