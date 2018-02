Bundesligavorschau : Personen im Blickpunkt: Goretzkas Gastspiel, Vehs Rückkehr

Der Auftritt von Leon Goretzka bei seinem künftigen Arbeitgeber, Robert Lewandowskis Rekordversuch, Armin Vehs Rückkehr und ein mögliches Comeback von Marco Reus - das sind die Top-Personalien der Bundesliga-Spiele am Samstag.

von dpa

10. Februar 2018, 05:14 Uhr

Berlin (dpa) - Brisante Duelle wegen der Tabellen-Konstellation Fehlanzeige - und doch haben die Samstagspartien des 22. Spieltags der Fußball-Bundesliga ihren Reiz. Das liegt an mehreren Akteuren, die im Fokus stehen:

LEON GORETZKA: Der 23 Jahre alte Nationalspieler wird vom Sommer für den FC Bayern München spielen. Im Trikot von Schalke 04 trifft er im Abendspiel (18.30 Uhr) in München auf seine neuen Kollegen. Der Spieler sprach von «einem speziellen Spiel». Bayern-Coach Jupp Heynckes lobte Goretzka für sein Verhalten: «Ich denke, dass der junge Mann sehr gelassen und gut mit der Kritik der Fans umgeht.» Sein aktueller Trainer Domenico Tedesco ist sicher, dass Goretzka in dem Spiel alles geben wird: «Er brennt! Er weiß, dass er im Fokus steht. Große Aufgaben pushen ihn.»

ROBERT LEWANDOWSKI: Der polnische Stürmer in Diensten des FC Bayern jagt den Rekord seines Trainers Heynckes. Der traf als bislang einziger Bundesligaprofi in den ersten elf Heimspielen einer Saison (1972/73). Heynckes hängt aber offensichtlich nicht an dem Rekord und verspricht: «Ich kann Robert beruhigen. Er wird von Beginn an spielen und auch nicht ausgewechselt.»

ARMIN VEH: Der Geschäftsführer des 1. FC Köln kehrt erstmals nach seiner Entlassung im März 2016 an seine alte Wirkungsstätte bei Eintracht Frankfurt zurück. Vor seiner zweiten Amtszeit bei den Hessen ab Sommer 2015 hatte Veh die Eintracht schon von 2011 bis 2014 trainiert - und damals ausgesprochen erfolgreich: Er führte den Verein 2012 zurück in die Bundesliga und anschließend als Aufsteiger sogar in die Europa League.

MARCO REUS UND MICHY BATSHUAYI: Reus könnte beim Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV sein Comeback nach fast neun Monaten wegen eines Kreuzbandrisses geben. Trainer Peter Stöger hat erklärt, man werde kurzfristig mit dem Spieler eine sinnvolle Entscheidung treffen. Im Blickpunkt steht zudem ein weiterer Dortmunder Offensivspieler: Michy Batshuayi. Der Belgier, der bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen ist, erzielte bei seinem Debüt in der Vorwoche beim 1. FC Köln (3:2) zwei Treffer.