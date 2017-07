WTA-Turnier : Petkovic und Görges mit Auftaktsiegen in Washington

vergrößern 1 von 2 Foto: Grace Beahm 1 von 2

Zuvor war die an Nummer vier gesetzte Görges mit 6:4, 6:4 gegen die Französin Françoise Abanda ins Achtelfinale eingezogen. Auch Sabine Lisicki und Tatjana Maria nutzen das mit 226 750 Dollar dotierte Hartplatzturnier zur Vorbereitung auf die US Open in vier Wochen.

erstellt am 01.Aug.2017 | 07:45 Uhr