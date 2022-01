Fussball Landesliga West : Plan zur Vorbereitung der 2. Halbserie beim Lübzer SV steht

Genau am Frühlingsanfang, am 20 März, starten die Landesligafußballer des Lübzer SV in die Rückrunde. Zu Hause gegen den PSV Wismar. Die Vorbereitung darauf ist bereits angelaufen.

Avatar_prignitzer von Thomas Zenker

19. Januar 2022, 12:09 Uhr

Genau am Frühlingsanfang, am 20 März, starten die Landesligafußballer des Lübzer SV in die Rückrunde. Zu Hause gegen den PSV Wismar. Die Vorbereitung darauf ist bereits angelaufen.

Den Fahrplan bis zum ersten Rückrundenspieltag hat Trainer Remo Sahm schon im Kalender vermerkt. Die Spieler kennen die Termine. Es könne also nichts mehr schief gehen. Bevor es am Freitag, dem 28. Januar, zum ersten Training auf den Platz geht, schlossen sich Trainer und Spieler letzten Sonntag per Videoschalte zu einer Mannschaftssitzung zusammen. „Wir haben kurz die Hinrunde ausgewertet, die Vorbereitung präzisiert und Organisatorisches besprochen“, fasst der LSV-Coach kurz zusammen.

Remo Sahm

Fünf Testspiele im Kalender

Damit die Erfolgsgeschichte der Mannschaft im zweiten Saisonabschnitt möglichst eine Fortsetzung findet, hat der Trainerstab fünf Vorbereitungsspiele anberaumt. Los geht es am 12. Februar beim ESV Lok Rostock, aktuell Zweiter der Kreisoberliga-Staffel I Warnow. „Co-Trainer der Rostocker ist Nikolai Holzer, ein ehemaliger Lübzer“, erklärt Sahm, warum gerade dieser Gegner dabei ist. Es folgen zwei Heimspiele gegen den FC Seenland Warin und SV 90 Lohmen (beide Landesklasse) sowie beim gleichklassigen FSV Malchin 90 (Landesliga Ost). Zum abschließenden Test, eine Woche vor Rückrundenstart, erwarten die Brauereistädter die Spielvereinigung Cambs-Leezen auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz – Dritter gegen Vierter der Landesliga West. So lautete auch die letzte Paarung der aktuellen Saison im November. Damals gab es ein torloses Unentschieden.

Lübzer SV Nach Hinrunde im Soll

Damit sind wir schon bei der Hinrunde, die den Lübzern 19 Punkte und Platz drei eingebracht hatte. Die lief bis Anfang Oktober richtig gut. Mit fünf Siegen und zwei Remis arbeiteten sich die Lübzer in die Spitzengruppe der Staffel vor. Nach dem überraschenden 4:2-Erfolg am 1. Oktober (6. Spieltag) beim FC Mecklenburg Schwerin II kletterte der LSV gar auf den zweiten Platz. „Wir hatten damals das Ziel ausgegeben, mindestens 20 Punkte zu erreichen“, erinnert sich Remo Sahm. Doch im Oktober gelang den Lübzern kein Sieg mehr. Zwei Unentschieden sowie die 1:2-Niederlagen bei der SG03 Ludwigslust/Grabow und beim Nachbarn SC Parchim dämpften die gestiegenen Erwartungen etwas. „Wir sind aber voll im Soll.“

Beste und schlechteste Leistung im Oktober

„Wir haben in Schwerin die beste Saisonleistung gebracht. Und vier Wochen später in Parchim unsere schlechteste“, waren sich Spieler und Trainer bei der Videoschalte einig. Ein Grund für die Leistungsschwankung erklärt der Coach mit den Trainingsbedingungen im Oktober. „Wir mussten öfter auf unseren kleinen Kunstrasenplatz ausweichen.“ Da gebe es für ihn bei der immer guten Trainingsbeteiligung von mindestens 14 Mann weniger Möglichkeiten, sein Programm umzusetzen als auf dem Rasenplatz. Ärgerlich sei auch, dass genau in dieser Zeit die Teams aus der unteren Tabellenhälfte zum Stolperstein wurden. „Das wollen wir in der Rückrunde definitiv besser machen.“

Saisonziel nach oben präzisiert

„Wir haben jetzt 19 Punkte, genügend Zeit zur Vorbereitung und nach wie vor beste Stimmung in der Mannschaft“, blickt der Lübzer optimistisch in die Zukunft. Auch wenn der Klassenerhalt oberste Priorität hat, habe man das Saisonziel etwas nach oben präzisiert. „Wir streben eine Platzierung unter den ersten Fünf an“, sind sich Mannschaft und Trainerstab einig. Dabei setzt der Trainer auf die Breite seines Kaders. Mehr als 25 Spieler hat er auf dem Zettel. „Wir werden in der Vorbereitung den Spielern mehr Einsatzzeiten geben, die bisher noch nicht so zum Zuge kamen.“ Daneben bastelt der Coach auch an seiner Wunschaufstellung mit den Routiniers Florian Siewert und André Ohlrich als Führungsspieler auf den Schlüsselpositionen im Mittelfeld.

Thomas Zenker

Eine Woche vor dem ersten Test, am 5. Februar, sei außerdem ein Ganztages-Training auf dem Feldsportplatz angesetzt. Für viele Spieler werde der Auftakt des Wintertrainings wohl nicht der gefürchtete Kaltstart sein. „Wir haben uns schon in den letzten Wochen regelmäßig zum Kicken auf dem Platz getroffen“, ist Remo Sahm zufrieden, das der Zusammenhalt auch in der Saisonpause gepflegt wird.

Termine Termine 28. Januar, 19 UhrTrainingsstartTestspiele12. Februar, 14.30 UhrESV Lok Rostock – Lübzer SV19. Februar, 14 Uhr (Feldsportplatz)Lübzer SV – FC Seenland Warin25. Februar, 19 UhrLübzer SV – SV 90 Lohmen5. März, 14.30 UhrFSV Malchin 90 – Lübzer SV12. März, 14 UhrLübzer SV – SpVgg Cambs-LeezenErstes Punktspiel20. März, 14 UhrLübzer SV – PSV Wismar26. März, 14 Uhr (Testspiel am spielfreien Wochenende)Lübzer SV – TSV Bützow