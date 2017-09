2:0 gegen Stuttgart : Raffael-Doppelpack ebnet Borussia-Sieg

Beim 2:0 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart kommt Borussia Mönchengladbach erst in der zweiten Spielhälfte so richtig in Schwung. Dank des Doppel-Torschützen Raffael steht am Ende der zweite Heimsieg.