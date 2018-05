Ein Rückblick : Relegation-Duelle: Von Diaz' Freistoß bis zum Platzsturm

Für Holstein Kiel wird es in der Relegation schwierig. Zuletzt setzte sich meist der Bundesligist durch – ein Rückblick.

von Tobias Bosse und Alexander Barklage

07. Mai 2018, 17:47 Uhr

Die Spieler von Holstein Kiel können sich am Wochenende ganz genüsslich den letzten und 34. Bundesliga-Spieltag anschauen. Am vergangenen Wochenende sicherte sich der starke Aufsteiger in der 2. Bundesliga den dritten Platz und wartet nun auf seinen Gegner.

In den beiden Relegationsspielen (17./21. Mai) trifft die Mannschaft von Trainer Markus Anfang auf den Drittletzten der Bundesliga. Aktuell wäre das – wie schon im vergangenen Jahr – der VfL Wolfsburg. Doch auch der Hamburger SV und der SC Freiburg könnten mögliche Kontrahenten sein. Unabhängig davon, wer am kommenden Samstag um 17:15 Uhr als Gegner für die "Störche" feststehen wird - die Statistik spricht gegen einen Holstein-Aufstieg. Denn in den vergangenen neun Relegationsspielen setzte sich nur zweimal der Zweitligist durch.