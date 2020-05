Borussia Dortmund : Reus wird wohl Bundesliga-Neustart verpassen

Fußballprofi Marco Reus wird wohl den noch für Mai erhofften Neustart der Bundesliga wegen seiner langwierigen Verletzung verpassen.

Avatar_prignitzer von dpa

05. Mai 2020, 09:15 Uhr

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, werde der Kapitän von Borussia Dortmund kaum bis zum 16. oder 23. Mai wieder fit, zudem wolle BVB-Trainer nichts überstürzen und Vorsicht walten lassen.

Reus selbst sieht sich auf einem guten Weg und kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. «Ich bin gut im Reha-Plan, die Corona-Krise war mein Glück, ich hatte etwas mehr Zeit, die Verletzung auszukurieren», sagte der 30-Jährige in einem RTL/ntv-Interview, das per Videoschalte geführt wurde. «Ich bin gut im Soll, ich habe ja mal gesagt, dass ich im Mai wieder zurückkehren möchte - und jetzt hoffe ich, dass es so geschieht», erklärte der Nationalspieler. «Wann genau das ist, kann ich noch nicht sagen.»

Zuletzt hatte Reus nach langer Verletzungspause gesundheitliche Fortschritte gemacht. Der 30 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler hatte sich am 4. Februar beim Pokal-Aus der Borussia in Bremen eine hartnäckige Muskelverletzung in den Adduktoren zugezogen. Seit dem 20. April ist der Nationalspieler zwar wieder im Einzeltraining, kann laut «Bild» aber noch nicht maximal belastet werden.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Saison derzeit unterbrochen. Die Bundesliga hofft nach Signalen aus der Politik nun auf eine Fortsetzung mit Geisterspielen noch im Mai.