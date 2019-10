Sieg gegen Australien : Rugby-WM: England erster Halbfinalist

England hat als erste Mannschaft das Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan erreicht. Der Ex-Weltmeister gewann in Oita 40:16 (17:9) gegen den zweimaligen Titelträger Australien und trifft in einer Woche entweder auf Titelverteidiger Neuseeland oder Irland.

19. Oktober 2019, 11:19 Uhr

Die Engländer führten nach zwei Versuchen von Jonny May binnen drei Minuten in der ersten Hälfte schon 14:3. Der Vorsprung schmolz zu Beginn der zweiten Spielhälfte beim 17:16 bis auf einen Punkt. Die Wende schafften die Australier jedoch nicht. Danach dominierte England die Partie wieder und gewann beim siebten WM-Duell der beiden einstigen Weltmeister zum vierten Mal. Für die Briten ist es die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2007. Auch damals gelang dem Champion von 2003 im Viertelfinale ein Sieg über Australien.