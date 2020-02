Champions League : Rummenigge warnt vor Königsklassen-Träumerei

Leon Goretzka ist beim Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Auftakt in die K.o.-Runde der Champions League dabei. Nur die ersten 15 Minuten waren allerdings für Beobachter frei. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge fordert höchste Konzentration beim FC Chelsea.

Avatar_prignitzer von dpa

24. Februar 2020, 13:01 Uhr

Für Geburtstagskind Hansi Flick gab es beim Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea noch ein Ständchen.

Mit einem «Happy Birthday» gratulierten die Münchner Profis ihrem Trainer am Montag zum 55. Geburtstag. Ein passendes Präsent für Flick wäre am Dienstag (21.00 Uhr) in London ein Resultat, dass den Weg ins Viertelfinale ebnet.

«Ein gutes Ergebnis wäre, dass wir ein Tor machen», sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auch mit Blick auf das Achtelfinale in der vergangenen Saison. Damals hatten die Münchner im Hinspiel beim späteren Titelträger FC Liverpool ein 0:0 erkämpft, im Rückspiel aber mit 1:3 verloren.

«Es werden zwei interessante, wichtige Spiele sein, wo man mit hoher Konzentration und hoher Seriosität Fußball spielen muss», sagte Rummenigge vor dem Aufbruch nach England. «Wir müssen schauen, dass wir gegen Chelsea, das ein schweres Los ist, weiterkommen und das Viertelfinale erreichen.»

Rummenigge mahnte zugleich, die «interessante Mannschaft mit einem Trainer, der recht jung im Geschäft ist», ja nicht zu unterschätzen. «Wir werden versuchen, dass dieses Jahr die Reise weitergeht, ich warne aber auch davor, jetzt schon das Träumen anzufangen», sagte er vor dem Duell mit Frank Lampards Team.

Der am Freitag gegen den SC Paderborn (3:2) wegen muskulärer Probleme fehlende Nationalspieler Leon Goretzka war beim Abschlusstraining der Bayern dabei. Allerdings waren nur die ersten 15 Minuten der Einheit in München für Beobachter öffentlich. Flick fliegt mit seiner Mannschaft erst nachmittags nach London.

Ein Lob für seine Arbeit bekam der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw erneut von Rummenigge. «Er hat es sehr gut gemacht», befand der Münchner Vorstandschef. «Seit November haben wir doch eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt.» Der FC Bayern ist noch in allen drei Wettbewerben vertreten. «Deshalb kann man mit der Arbeit, die er geleistet hat, bis dato total zufrieden sein.» Natürlich habe der FC Bayern aber «international große Ansprüche», daher sei der Einzug ins Viertelfinale das klare Ziel.