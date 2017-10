Turn-Weltmeisterschaften : Schäfer holt überraschend WM-Gold - Tabea Alt gewinnt Bronze

vergrößern 1 von 2 Foto: Amy Sanderson 1 von 2

von dpa

erstellt am 08.Okt.2017 | 22:16 Uhr

Pauline Schäfer hatte schon kurz nach ihrem grandiosen Auftritt Tränen in den Augen.

Die Chemnitzerin hat in Montreal am Schwebebalken überraschend die Goldmedaille gewonnen. Tabea Alt komplettierte bei den Weltmeisterschaften den deutschen Triumph mit Bronze. Freudig lagen sich beide auf dem Podest in den Armen und feierten das historische Resultat mit zwei Medaillen in einem Wettkampf.

«Was soll ich sagen? Mir fehlen die Worte», meinte Pauline Schäfer nach dem Triumph fassungslos. Gemeinsam mit ihrem Freund Andreas Bretschneider hatte sie auch in der Mixed-Zone noch weitere Tränen verdrückt. «Ich bin froh, dass alles ein so gutes Ende genommen hat», sagte sie fast flüsternd und rang um jedes Wort.

Leichter fiel die Beurteilung der Cheftrainerin Ulla Koch. «Es gibt keine Steigerung mehr. Eigentlich müsste ich morgen als Trainerin aufhören», sagte sie: «Ich wollte auf der Stelle zusammensacken, aber ich bin wieder aufgestanden.»

Mit ihrer glänzenden Darbietung vor 10 000 Zuschauern im ausverkauften Olympic Stadium kam Pauline Schäfer auf 13,533 Punkte und schockte die Konkurrenz. Den letzten Titel der Deutschen hatte vor 30 Jahren die Berlinerin Dörte Thümmler am Stufenbarren für die DDR geholt, am Schwebebalken hatte ihre Teamkollegin Maxi Gnauck zuletzt 1981 gewonnen.

Die nach Bestwerten im Vorkampf und im Mehrkampf-Finale favorisierte Tabea Alt aus Ludwigsburg bot die schwierigste Übung der Konkurrenz (Ausgangswert 5,7), leistete sich aber kleinere Wackler. Dennoch freute sich die 17-Jährige am Ende bei ihrem WM-Debüt riesig über Bronze (13,300). «So etwas habe ich noch nicht erlebt. Das Einturnen war nicht optimal, aber ich wusste: Ich bin eine gute Balken-Turnerin. Und ich habe mein Ding gemacht», sagte der Team-Youngster.

Schäfer bestach vor allem mit der Perfektion ihrer Übung. Nachdem ihr in der Schwierigkeit ein Element anerkannt wurde, das die Kampfrichter in der Qualifikation noch negiert hatte, erreichte sie im Ausgangswert zwei Zehntelmehr und durfte sie sich über eine höhere Wertung als in der Qualifikation freuen. Das brachte ihr den Titel, den niemand von ihr erwartet hatte.

Bereits vor zwei Jahren in Glasgow hatte sie WM-Bronze am einstigen Zittergerät der Deutschen gewonnen. «Endlich mal ein Erfolgserlebnis», hatte Schäfer schon beim Einzug in das Finale erzählt, einen Gedanken an Gold hatte sie da nicht verschwenden können, zumal Rückenprobleme ihre Vorbereitung behinderten.

In den zurückliegenden Jahren hatte die Riege von Cheftrainerin Koch intensiv an den einstigen Schwächen gearbeitet. Schon die zwei Finalplätze waren ein bisher noch nie erreichtes Ergebnis in der DTB-Historie.

Gegenüber den Leistungen der Damen verblasste der Auftritt von Marcel Nguyen, der als einziger der deutschen Männer das Finale erreicht hatte. Am Barren kam der Olympia-Zweite auf Platz sieben (14,70 Punkte). «Ich hatte ein paar Probleme mit der Präparierung des Geräts und musste ein Element weglassen. Das war etwas blöd, aber es war natürlich cool in dieser Atmosphäre zu turnen», meinte er nach dem ersten WM-Finale seiner Karriere. Der Sieg ging an den überragenden Chinesen Zou Jingyan (15,90).

Nominierung WM-Team durch DTB

Zeitplan WM Montreal

Steckbrief Tabea Alt

Steckbrief Elisabeth Seitz

Live-Ergebnisse WM Montreal

Die neuen Elemente bei der Turn-WM