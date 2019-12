Nach Kung-Fu-Tritt : Schalke-Torhüter Nübel für vier Spiele gesperrt

Nach seinem Kung-Fu-Foul ist FC Schalkes Torhüter Alexander Nübel nach Informationen der «Bild»-Zeitung für vier Spiele gesperrt worden.

Avatar_prignitzer von dpa

17. Dezember 2019, 14:04 Uhr

«Wir haben das Strafmaß akzeptiert», sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der «Bild». Eine Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes gab es dazu noch nicht. Der 23 Jahre alte Nübel war beim 0:1 gegen Bundesliga-Kontrahent Eintracht Frankfurt Gegenspieler Mijat Gacinovic mit dem Fuß gegen die Brust gesprungen. Er hatte sich später persönlich und öffentlich entschuldigt. «Es geht um das, was Alex bereits gesagt hat: Am Ende geht es um die Gesundheit von Gacinovic - das ist das Wichtigste», sagte Schneider.

Den Frankfurtern sprach Schneider ein «großes Kompliment für deren Sportsgeist» aus: «Es kamen zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Vorwürfe in Richtung von Alex Nübel. Besser geht's nicht, so muss man miteinander umgehen.»

Nübel verpasst somit die beiden letzten Spiele des Jahres in Wolfsburg und gegen den SC Freiburg sowie die beiden ersten Duelle der Rückrunde gegen Borussia Mönchengladbach und beim FC Bayern München. Gerade letzteres wäre brisant gewesen. Nübel, der seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert hat, wird seit Monaten mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht.