Cortina d'Ampezzo : Ski-Star Lindsey Vonn beim Comeback 15. in der Abfahrt

US-Star Lindsey Vonn hat bei ihrem Comeback im alpinen Ski-Weltcup die angestrebte Spitzenplatzierung klar verpasst. 18 Tage vor dem WM-Super-G in Are am 5. Februar raste Vonn bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo auf Rang 15.

von dpa

18. Januar 2019, 13:43 Uhr

Auf die überraschende Siegerin Ramona Siebenhofer aus Österreich fehlten der 34-Jährigen 1,19 Sekunden. Zweite wurde Ilka Stuhec aus Slowenien vor Stephanie Venier aus Österreich.

Trotz Fehlern in guter Form präsentierten sich die besten deutschen Speedfahrerinnen. Kira Weidle wurde Achte, Viktoria Rebensburg belegte Position elf. Auch Michaela Wenig kam als 17. in die Punkte.