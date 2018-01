Finger verstaucht : Sorgen um Bayern-Torwart Ulreich

vergrößern 1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

03.Jan.2018

Torwart Sven Ulreich hat im Trainingslager des FC Bayern München für einen ersten Schreck gesorgt. Der in der Hinrunde immer stärker haltende Stellvertreter von Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer verletzte sich in Katar an der rechten Hand.

Der 29-Jährige hat sich nach einer ersten Diagnose den Mittelfinger verstaucht, wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic in Doha mitteilte. Zur Sicherheit wurde Ulreich in ein Krankenhaus gefahren, wo die Hand genau untersucht werden sollte. Ob und wie lange Ulreich pausieren muss, kann erst danach beurteilt werden.

Salihamidzic äußerte sich aber mit Blick auf den schon am 12. Januar anstehenden Bundesliga-Rückrundenstart in Leverkusen hoffnungsvoll. «Ich gehe davon aus, dass Sven dann im Tor steht», sagte der Bosnier. Über mögliche andere Szenarien wollte Salihamidzic nicht spekulieren.

Ulreich verletzte sich beim Torwarttraining. Er musste die erste Übungseinheit vorzeitig beenden. Die aktuelle Münchner Nummer 1 wurde auf dem Platz behandelt und dann mit einem Golfwagen ins angrenzende Teamhotel gefahren. Der Finger wurde gekühlt.

Ulreich wird auch in der ersten Phase der Rückrunde Kapitän Manuel Neuer im Münchner Tor vertreten müssen. Der 31-jährige Neuer befindet sich nach einem dritten Mittelfußbruch aktuell im Rehatraining. Einen Zeitpunkt für ein Comeback des Nationaltorhüters gibt es nicht.

«Manuel Neuer hat gerade die Krücken abgelegt. Er absolviert jetzt ein mit den Ärzten genau abgestimmtes Programm. Wir geben Manu alle Zeit der Welt», berichtete Salihamidzic im Teamhotel in Doha.

Ulreichs Stellvertreter wäre bei einem Ausfall zum Rückrundenstart Tom Starke. Der 36 Jahre alte Routinier hatte Ulreich bereits in der Bundesliga-Hinrunde in zwei Partien erfolgreich ersetzt.

Die ersten zwei Einheiten im Trainingslager fanden auch ohne Mats Hummels und Robert Lewandowski statt. Innenverteidiger Hummels kann wegen Adduktorenproblemen bislang nicht mit dem Team trainieren. Torjäger Lewandowski hat Probleme an der Patellasehne. Ob das Duo noch in Katar ins Teamtraining einsteigen kann, konnte Salihamidzic nicht mit Gewissheit sagen: «Wir schauen von Training zu Training.»