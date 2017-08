Hart erkämpfter Sieg : Struff beim Turnier in Winston-Salem im Viertelfinale

vergrößern 1 von 2 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 2

In einem hartumkämpften Match siegte der Deutsche nach mehr als 2:30 Stunden 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3). In der nächsten Runde des mit 664 825 Dollar dotierten Hartplatzturniers im US-Staat North Carolina trifft Struff auf den Kroaten Borna Ćorić, der überraschend 7:5, 6:2 den US-Amerikaner John Isner gewann. Isner siegte 2011 und 2012 in Winston-Salem

Tableau

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 10:06 Uhr