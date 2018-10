Finale in Singapur : Switolina gewinnt erstmals WTA-Finals der Tennis-Damen

Die Ukrainerin Jelina Switolina hat erstmals die WTA-Finals gewonnen und sich damit den bislang wichtigsten Tennis-Titel ihrer Karriere gesichert.

von dpa

28. Oktober 2018, 15:14 Uhr

Die Weltranglisten-Siebte setzte sich im Finale der inoffiziellen Damen-WM in Singapur mit 3:6, 6:2, 6:2 gegen Sloane Stephens aus den USA durch. Die 24-Jährige machte am Sonntag nach 2:23 Stunden den Erfolg in ihrem ersten großen Endspiel perfekt.

Stephens hatte im vorigen Jahr bei den US Open triumphiert und stand in dieser Saison im French-Open-Finale. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hatte das Halbfinale durch eine Niederlage gegen Stephens verpasst. Das Turnier war mit sieben Millionen Dollar dotiert.