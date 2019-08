WTA-Turnier : Tennisspielerin Kerber scheitert im Auftaktmatch in Toronto

Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier im kanadischen Toronto den Einzug in die zweite Runde verpasst.

von dpa

06. August 2019, 07:13 Uhr

Die an Nummer zwölf gesetzte Kielerin verlor ihr Erstrunden-Match gegen die Russin Darja Kassatkina in drei Sätzen 6:0, 2:6, 4:6. Die 22-jährige Kassatkina trifft in der zweiten Runde des mit mehr als 2,8 Millionen Dollar dotierten Turniers auf die Siegerin der Partie zwischen Eugenie Bouchard und Bianca Andreescu (beide Kanada).