Fan-Aktion und Abstiegskampf : Test und Nations League: Löws brisanter Jahresabschluss 2018

So viele Niederlagen wie 2018 kassierte die Nationalmannschaft noch nie in 111 Jahren Länderspielgeschichte. Bundestrainer Joachim Löw hofft noch auf einen versöhnlichen Jahresausklang - möglichst mit dem Klassenerhalt in der Nations League.

von dpa

12. November 2018, 08:20 Uhr

Erst kommt WM-Gastgeber Russland mit neuem Selbstbewusstsein zum Test nach Leipzig, dann geht es gegen die Niederlande um den Klassenerhalt in der Nations League.

Zum Abschluss des maßlos enttäuschenden WM-Jahres erhofft sich Joachim Löw weitere Signale für den ausgerufenen Neuanfang der Fußball-Nationalmannschaft. Beim Personal verzichtet der Bundestrainer auf neue Namen.

Worum geht es noch in den letzten beiden Länderspielen des Jahres?

Die Partie am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen Russland ist ein Test. Nach dem Einzug ins Viertelfinale beim WM-Heimturnier ist die Sbornaja weiter in der Erfolgsspur und steht vor dem Aufstieg in die Topliga der Nations League. Gegen Holland am Montag (20.45 Uhr) geht es für Deutschland um den Verbleib eben in dieser Top-Gruppe. Gelingt der nicht, müsste Deutschland bei der nächsten Auflage 2020 gegen Teams wie Tschechien oder Österreich antreten.

Wie kann der Abstieg aus der Nations League noch verhindert werden?

Gewinnt Holland am Freitag in Rotterdam gegen Frankreich steht Deutschland schon vor dem eigenen Oranje-Duell definitiv als Absteiger fest. Der Verbleib in der Liga A gelingt...

... mit einem Sieg gegen Holland, wenn Oranje zuvor gegen Frankreich verliert.

... mit einem Sieg gegen Holland mit mindestens vier Toren Vorsprung, wenn Oranje zuvor gegen Frankreich unentschieden spielt.

... mit einem 3:0 gegen Holland, wenn Oranje zuvor 0:0 gegen Frankreich spielt und die DFB-Elf in der Fair-Play-Wertung weniger Minuspunkte hat als Holland. Derzeit hat Deutschland bei zwei Gelben Karten zwei Minuszähler und Holland bei einem Spiel weniger ohne jede Verwarnung null Minuspunkte. Für Gelbe Karten gibt es einen Minuspunkt und für Gelb-Rote und Rote Karten je drei Minuspunkte.

Auf welches Personal baut Löw?

Überraschend verzichtete Löw auf die Nominierung von Jérôme Boateng. Der Innenverteidiger soll in München neue Kraft schöpfen. Torwart Marc-André ter Stegen kann in Barcelona in Ruhe eine Schulterblessur auskurieren und auch Ilkay Gündodgan (Manchester City) fehlt aus Fitness-Gründen. Löw nominierte diesmal keinen einzigen Neuling. Als Signal gegen den Neuanfang will er das nicht verstanden wissen: «Im aktuellen Kader stehen viele junge Spieler mit Zukunftspotenzial», sagte er.

Marco Reus kommt nach dem 3:2 gegen die Bayern mit Selbstvertrauen aus Dortmund zum DFB-Team. Die Münchner stellen mit sechs Spielern das größte Kontingent. Die Krise des Rekordmeisters macht Löw aber für seine Auswahl keine Sorgen: «Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie Probleme mitnehmen zur Nationalmannschaft», sagte Löw. Schalkes Stürmer Mark Uth musste am Sonntagabend wegen einer Oberschenkelverletzung absagen.

Wie sieht die Vorbereitung aus?

Ein öffentliches Training wie im Oktober in Berlin gibt es diesmal nicht. Dafür besuchen Nationalspieler am Dienstag drei Leipziger Vereine. Die Pressekonferenz am Dienstag findet in einer Schule statt. Üben lässt Löw wieder hinter für die Fans verschlossenen Türen - erstmals am Dienstagvormittag auf dem Gelände von RB Leipzig. Auf Schalke wird gar nicht trainiert. Die letzte Einheit vor dem Duell setzte Löw am frühen Sonntagabend in der Sportschule Kaiserau an, wo Manuel Neuer und seine Kollegen auch wohnen werden.

Gibt es noch Karten für die Spiele?

Die Nationalmannschaft ist kein Zuschauermagnet mehr. Für den Russland-Test in Leipzig sind rund 29 000 der 42 000 Karten verkauft. Auch auf Schalke bleiben - stand heute - viele Plätze leer. Rund 39 000 Tickets wurden bislang veräußert. Die September-Heimspiele gegen Frankreich (0:0) in München und Peru (2:1) in Sinsheim waren hingegen ausverkauft. Allerdings waren beim Peru-Spiel etwa die Hälfte der Zuschauer Fans des Gäste-Teams.