Grand-Slam-Turnier : Titelverteidigerin Stephens erneut im US-Open-Achtelfinale

Am ersten US-Open-Tag mit etwas Regen in New York stehen schon einige Achtelfinalisten fest. Die Titelverteidigerin ist weiter dabei - und inzwischen die am höchsten gesetzte Spielerin im Feld.

von dpa

31. August 2018, 23:00 Uhr

Mit ihrer bisher besten Leistung im Turnier hat sich Titelverteidigerin Sloane Stephens bei den US Open der Tennisprofis ins Achtelfinale gespielt. Die Amerikanerin siegte am Freitag 6:3, 6:4 gegen die einstige Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka.

Die Weißrussin hatte vor einer Babypause zweimal das Endspiel in New York erreicht. Stephens entschied in der gutklassigen Partie auch das dritte Duell mit Asarenka in diesem Jahr für sich, weil die einstige Australian-Open-Siegerin etliche Chancen nicht nutzte.

Während des zweiten Satzes wurde das Dach des Arthur-Ashe-Stadiums wegen einiger Regentropfen geschlossen. Nach bislang sehr heißen Tagen war es erstmals etwas milder und bedeckt. Auch beim folgenden Drittrunden-Match von Rafael Nadal wurde das anfangs wieder geöffnete Dach erneut dicht gemacht.

Die Weltranglisten-Dritte Stephens ist nun die am höchsten gesetzte Spielerin im Turnier, nachdem in French-Open-Siegerin Simona Halep aus Rumänien und Australien-Open-Siegerin Caroline Wozniacki aus Dänemark schon die Nummer eins und zwei der Welt ausgeschieden sind. Hinter Stephens folgt im Ranking als Nummer vier Angelique Kerber.

Stephens, die in diesem Jahr schon das French-Open-Endspiel erreichte, bekommt es an diesem Sonntag in New York mit der Belgierin Elise Mertens zu tun. Die Weltranglisten-15. besiegte die Tschechin Barbora Strycova 6:3, 7:6 (7:4). Mertens stand am Jahresanfang im Halbfinale der Australian Open. Weiter kam auch die Lettin Anastasija Sevastova durch den 4:6, 6:1, 6:2-Sieg über Jekaterina Makarowa. Die Russin hatte in der Runde zuvor Julia Görges ausgeschaltet. Sevastova spielt als nächstes gegen die Ukrainerin Jelina Switolina, die in der zweiten Runde gegen Tatjana Maria gewonnen hatte.

Wimbledonsiegerin Kerber trifft erst an diesem Samstag in der dritten Runde auf die unbequeme Slowakin Dominika Cibulkova. Kerber und Cibulkova bestreiten die zweite Partie des Tages im Louis-Armstrong-Stadium, danach spielen dort Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber gegeneinander. Jan-Lennard Struff ist bei seiner Drittrunden-Premiere gegen den Belgier David Goffin erst im letzten Match des Tages auf Platz 17 an der Reihe. Der Österreicher Dominic Thiem qualifizierte sich zum dritten Mal in Serie für das Achtelfinale. Der Weltranglisten-Neunte besiegte den ehemaligen Juniorenchampion Taylor Fritz aus den USA 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4.