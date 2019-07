IOC : Tokio startet Countdown zu den Olympischen Spielen 2020

Ein Jahr vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, die japanischen Gastgeber in höchsten Tönen gelobt.

von dpa

24. Juli 2019, 11:40 Uhr

«Ich kann aufrichtig sagen, dass ich noch nie eine Olympia-Stadt gesehen habe, die ein Jahr vor den Olympischen Spielen so vorbereitet ist wie Tokio», sagte Bach bei einer Countdown-Feier in der japanischen Hauptstadt, bei der auch das Design für die Medaillen enthüllt wurde. Die Vorbereitungen verliefen «exzellent» in einem Jahr werde Japan «Geschichte» schreiben, so der IOC-Präsident.

Der Run auf die Eintrittskarten übertrifft alle Erwartungen, das neue Nationalstadion in Tokio ist zu 90 Prozent fertig, und auch bezüglich der Sorgen über die Sommerhitze und einer möglichen Überlastung des Verkehrs geben sich die japanischen Veranstalter zuversichtlich. Man befinde sich in der Schlussphase der Vorbereitungsbemühungen, sagte Tokios Gouverneurin Yuriko Koike bei der Countdown-Veranstaltung, an der auch der japanische Regierungschef Shinzo Abe teilnahm.

So wurden am Tag ein Jahr vor den Spielen großräumige Versuche zur Eindämmung des Verkehrs in Tokio und umliegenden Gebieten vorgenommen. Auch zur Bewältigung der erwarteten Sommerhitze werden diverse Maßnahmen vorgenommen, auch wenn sich die schwüle Hitze in diesem Jahr bislang deutlich in Grenzen hält. Nach tagelangem Regenwetter schien rechtzeitig zum Countdown die Sonne.