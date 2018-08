Bundesliga : Torwart Pavlenka verlängert bei Werder Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann auch in den kommenden Jahren auf Torwart Jiri Pavlenka setzen.

von dpa

11. August 2018, 19:01 Uhr

Der Tscheche verlängerte seinen Vertrag bei den Hanseaten. Das teilte der Club nach dem 2:3 im letzten Test gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal mit. Die Laufzeit des neuen Vertrages wurde nicht genannt.

Der 26-jährige Pavlenka war vor einem Jahr zum SV Werder gewechselt. Der Nationalspieler hatte gleich in seiner ersten Saison starke Leistungen gezeigt und soll auch das Interesse anderer Vereine geweckt haben. «Ich habe mich in Verein und Mannschaft von Beginn an sehr wohlgefühlt. Es bedeutet mir sehr viel, dass die Verantwortlichen im Club, aber auch die Fans meine guten Leistungen honoriert haben», wurde Pavlenka in der Mitteilung zitiert. Auch gegen den FC Villarreal überzeugte er mit einigen Paraden.