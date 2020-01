Ski nordisch : Tour de Ski: Hennig wieder in den Top 10

Skilangläuferin Katharina Hennig hat am Mittwoch im italienischen Toblach den dritten Top-10-Platz für das deutsche Team bei dieser Tour de Ski geholt. Die Oberwiesenthalerin belegte in der Verfolgung in klassischer Technik über 10 Kilometer den neunten Rang.

01. Januar 2020, 12:47 Uhr

Dabei hatte sie 1:30,1 Minuten Rückstand auf Siegerin Ingvild Flugstad Östberg (Norwegen), die 26:51,5 Minuten brauchte. Am Vortag hatte Hennig Platz zehn im Freistil-Rennen über dieselbe Distanz belegt. Victoria Carl (Zella-Mehlis), die an Silvester Rang 14 belegt hatte, erreichte den 19. Platz

Vorjahresgesamtsiegerin Östberg gewann mit 0,4 Sekunden Vorsprung auf die im Gesamtklassement führende Therese Johaug (ebenfalls Norwegen) und revanchierte sich damit für die knappe Niederlage mit 0,7 Sekunden Rückstand am Vortag. Am Donnerstag pausiert die Tour, ehe von Freitag bis Sonntag in Val di Fiemme die letzten drei Etappen ausgetragen werden.