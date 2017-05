BBL-Playoffs : Ulm erzwingt Entscheidungsspiel nach Sieg bei Baskets Oldenburg

vergrößern 1 von 2 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 2

Der Hauptrunden-Erste gewann im vierten von fünf möglichen Halbfinal-Spielen verdient und glich in der «Best-of-Five»-Serie zum 2:2 aus. Der Sieger des Duells am Donnerstag (19.00 Uhr) in Ulm trifft im Endspiel auf Titelverteidiger Brose Bamberg. Erfolgreichster Werfer bei den Ulmern war Raymar Morgan mit 18 Punkten, für Oldenburg traf Rickey Paulding (12) am besten.

Playoff-Baum

Spielstatistik

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 21:07 Uhr