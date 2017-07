Major League Soccer : US-Liga: Schweinsteiger und Chicago Spitzenreiter

vergrößern 1 von 2 Foto: Andrew Katsampes 1 von 2

Durch den Triumph baute die Mannschaft aus Illinois ihre Erfolgsserie auf heimischem Boden weiter aus. Mit neun Siegen und einem Unentschieden bleibt Chicago auch im zehnten Heimspiel der aktuellen Spielzeit unbesiegt.

Der serbische Stürmer Nemanja Nikolic brachte Chicago mit einem Doppelpack in der 14. und 18. Spielminute in Führung. Arturo Alvarez (25.) erhöhte noch vor der Halbzeitpause auf 3:0. Michael de Leeuw stellte mit seinem ersten Treffer der Saison in der 84. Minute den 4:0 Endstand her. Schweinsteiger musste nach einem Foulspiel verletzungsbedingt in 43. Spielminute ausgewechselt werden.

«Eine weitere großartige Leistung unserer Mannschaft. Meine Verletzung scheint glücklicherweise nicht so schlimm zu sein, und ich freue mich auf unsere nächsten Spiele», schrieb der 32-jährige Mittelfeldakteur auf Twitter. Chicago liegt nach dem Sieg mit 37 Punkten aus 18 Spielen auf dem ersten Platz in der Eastern Conference, zwei Punkte vor Verfolger Toronto FC. Vancouver befindet sich mit 21 Punkten auf Platz sieben im Westen.

Für Chicago geht es bereits am Mittwoch zum Auswärtsspiel nach Portland. Bereits vergangene Woche war Schweinsteiger mit seinem Team im Achtelfinale des US-amerikanischen Pokalwettbewerbs ausgeschieden. Die Mannschaft unterlag im US-Open-Cup beim Zweitligisten FC Cincinnati mit 1:3 nach Elfmeterschießen.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 07:44 Uhr