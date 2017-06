Nur Dritter in der Quali : USA muss nach 1:1 in Mexiko weiter um WM-Ticket zittern

vergrößern 1 von 1 Foto: Rebecca Blackwell 1 von 1

Durch das Remis liegen die Amerikaner in der CONCACAF-Qualifikationsgruppe mit acht Zählern punktgleich hinter Costa Rica auf Platz drei. Costa Rica hat aber ebenso wie das viertplatzierte Team aus Panama, das sechs Punkte hat, ein Spiel weniger ausgetragen als die US-Boys. Drei Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft in Russland, der Vierte muss in ein Playoff-Duell gegen ein Team aus Asien.

Michael Bradley brachte die Gäste, die noch unter Jürgen Klinsmann ganz schwach in die Qualifikationsrunde gestartet waren, in der sechsten Minute in Führung. Carlos Vela sorgte in der 23. Minute für den Ausgleich der Hausherren. Mexiko führt mit nun 14 Punkten die Gruppe klar an und hat die nächste WM-Teilnahme in Reichweite.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 07:37 Uhr