Grand Prix von Großbritannien : Vettel Vierter im Training - Bottas mit Bestzeit

Valtteri Bottas hat zum Auftakt des Grand-Prix-Wochenendes in Silverstone die Tagebestzeit aufgestellt. Der Österreich-Sieger verwies am Freitag in 1:28,496 Minuten seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton um 47 Tausendstelsekunden bei dessen Heimspiel auf den zweiten Platz.